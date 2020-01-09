شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مزيكا تسعيناتى ميكس راب بطلاها حسام حسنى وويجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار آخر ظهور للفنان حسام حسنى صاحب الأغنية الأشهر فى التسعينات "كل البنات بتحبك" اهتمام رواد موقع التغريدات الصغيرة تويتر، واحتل قوائم التريند بعدما قدم ديو غنائى مع الراب ويجز، يعتمد على جمع اثنين من الفنانين ينتميان لمدرستين مختلفتين من المزيكا وجيلين مختلفين أيضا، فى محاولة للجمع بين الأجيال والأذواق.

وقدم ويجز أغنية راب ليدخل معه حسام حسنى بتيمة مزيكا تسعيناتى ويغنى: "لو محبتنيش يبقى انت مبتعرفش تحب" باستخدام آلات الطبلة والصاجات وعود، مصاحبة لتراك الراب، وقال حسنى قبل الغناء إنه لا يعرف نوع مزيكا باسم ليخبره ويجز إنه تطور لمزيكا الراب.

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يتعاون المطرب حسام حسنى، نجم ذا فويس مع الملحن والموزع NiiiS، فى أغنية سينجل جديدة من كلمات أحمد علاء، وألحان وتوزيع نيس، وجيتار باسم سعيد، وميكس وماستر محمود علاء.

يذكر أن حسام حسنى كون مع الشاعر الغنائى عنتر هلال ثنائيا فنيا وقدما لوناً فنياً جديداً يتميز بالبساطة و خفة الدم وأعاد حسنى إحياء الأغنية الفرانكوآراب و لاقى هذا اللون نجاحاً كبيرا، وكان أول تعارف بين حسام حسنى و جمهوره هو ألبوم "لولاش" والذى كان له صدى كبير لدى الجمهور فكان انطلاقة حقيقية لحسام حسنى فى طريق النجومية، ولحن أغنيات للعديد من نجوم الغناء فى العالم العربى منهم: عمرو دياب ومصطفى قمر ومحمد محى وسيمون ومحمد العبد.