شكرا لقرائتكم خبر عن آدم ساندلر يفشل فى تحقيق إيرادات مرتفعة بـ Uncut Gems.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الجريمة والأكشن Uncut Gems، إيرادات وصلت إلى 37 مليونا و 343 ألف دولار أمريكى، حيث طرح من يوم 13 ديسمبر من العام الماضى، فيلم Uncut Gems من بطولة آدم ساندلر، جوليا فوكس، كيفن جارنيت، ذا ويك اند، ايدينا هوم، جوناثان أرانباييف، يعقوب إيجيلسكي، نوا فيشر، بالوما اليسر، لاكيث ستانفيلد، اريك بوجوسيان، كيث ويليامز ريتشاردز، تومي كومينيك.

فيلم Uncut Gems من إخراج جوش سافدي، وبيني سافدي، الذى شارك في التأليف بمشاركة رونالد برونشتاين، ويدور الفيلم المثير للجريمة من المخرجين المشهورين جوش وبيني سافدي، حول هوارد راتنر، الصائغ في مدينة نيويورك والذى دائمًا ما يبحث عن الرهانات العالية، ويجب على هوارد الاشتراك فى العمل المحفوف بالمخاطر، وموازنة أعماله الخاصة والاعتناء بأسرته، وتخطى أعدائه، أثناء سعيه للفوز بأعلى الرهانات.

يذكر أنه يستعد النجمان العالميان آدم ساندلر وجينيفر أنيستون للتعاون من جديد فى عمل كوميدى من إنتاج شبكة "Netflix" الترفيهية، وذلك فى فيلم الكوميديا "Murder Mystery"، ويعتبر هذا هو التعاون الثانى بينهما، حيث كان أول تعاون بينهما عام 2011 فى فيلم "Just Go With It".

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وكشف موقع variety عن أن الثنائى كانا يبحثان عن فرصة للعمل سويا منذ 2011 بعد أن حقق فيلم "Just Go With It" نجاحًا ساحقًا وإيرادات وصلت إلى 103 ملايين دولار فى شباك التذاكر المحلى، 215 مليون دولار على مستوى العالم.

وأكد الموقع أن أحداث الفيلم الجديدة تدور حول شخص من مدينة نيويورك وزوجته، ويصبح متهمًا رئيسيًا بجريمة قتل ملياردير شهير أثناء رحلتهما إلى أوروبا.

تدور أحداث " Murder Mystery " حول شرطي من نيويورك يذهب بصحبه زوجته في لعطلة في أوربا من أجل إعادة الحب والرومانسية لحياتهما الزوجية، إلا أن الأحداث تنقلب تمامًا ويتحول الامر للعيش بلحظات رعب وخوف، الفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم من أبرزهم جنيفر أنيستون و آدم ساندلر ولوك ايفانس وجون كاني و هيلان كاردونا وغيرهم .