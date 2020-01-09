لليوم الثالث.. خالد النبوي يحضر "يوم وليلة" مع الجمهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من حضوره فيلمه الجديد "يوم وليلة".

وكتب النبوي: "مع الجمهور في قاعات عرض فيلم يوم وليلة، لليوم التالت، منصور الدهبي حبيب جمهوره".

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

"يوم وليلة" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادي أسعد، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.