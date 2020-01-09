فيديو| داليا مصطفى: "ياسمين صبري الأجمل.. وهذا سبب رشاقتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

صرحت الفنانة داليا مصطفى، خلال لقائها في برنامج "اسألني" المعروض على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لقناة CBC، بعدد من التصريحات حول حياتها الخاصة، وسر محافظتها على رشاقتها.

وقالت داليا مصطفى إنها تقيم مستوى جمالها بصفر على عشرة، لأنها ترى أن الجمال نسبي ولا يصح أن يتحدث أي شخص عن جماله، وإلا أصبح سخيفًا.

وأضافت مصطفى أنها تعتبر ياسمين صبري هي الفنانة، التي تمتلك كل مقاييس المرأة الجميلة، فيما ترى أن ارتداء الفنانات للفساتين الجريئة في المهرجانات أو خلعهن للحجاب للعودة إلى التمثيل، ضمن الحرية الشخصية التي لا يجب التعليق عليها.

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وأشارت داليا إلى أن سر حفاظها على وزنها وجمالها يعود إلى عدم تناول الطعام بكثرة، وعدم وضع مساحيق التجميل في حياتها العادية، إلى جانب حرصها على إزالة المكياج قبل النوم.

ويعرض لداليا مصطفى حاليا مسلسل "حواديت الشانزلزيه" مع إياد نصار وإدوارد وإخراج مرقس عادل.