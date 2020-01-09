صورة| مخرج "لص بغداد" برفقة ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر المخرج أحمد خالد موسى، صورة من كواليس فيلمه السينمائي الجديد "لص بغداد"، عبر حسابه على "إنستجرام".

وجمعت الصورة التي طرحها المخرج أحمد خالد، بينه وبين الفنانة ياسمين رئيس والفنان محمد عبدالرحمن، وعلق: "لص بغداد".

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فيلم "لص بغداد" يعرض بدور السينما يوم 22 يناير الجاري، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

يشارك في بطولة العمل: محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.