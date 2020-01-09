محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قالت الفنانة الشابة هنادي مهنا، إنها وخطيبها الفنان أحمد خالد صالح يختلفان بشأن الخلفة، فهي لا تريد أن تنجب إلا "ذكور"، وقالت ساخرة: "أنا مش هخلف غير ولاد بس".
وأضافت هنادي، في تصريحات على هامش العرض الخاص لفيلمها "بنات ثانوي"، أنها لا تحب الحديث عن أحمد أو عن خطبتهما لأنها تخشي على علاقتهما من الحسد، وقالت: "مش عاوز أتكلم عن أحمد ولا الخطوبة خالص".
وواصلت هنادي أنها لا تحب الحديث عن أي مشاريع مستقبلية لها، لأنها تؤمن بالمثل القائل: "داري على شمعتك تقيد".
وبدأ عرض فيلم بنات ثانوي في دور العرض المصرية، وهو بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هنادي مهنا، محمد مهران، هدى المفتي، مايان السيد، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادى مهنى: "مش عاوزة أخلف بنات.. ومش هاتكلم عن خطيبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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