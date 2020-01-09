بعد الحديث عن فبركات.. شاهدوا الفيديو الكامل لتحركات مقتحم منزل نانسي عجرم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع مصور أشير إلى أنه الفيديو الكامل للحادثة التي شهدها منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم.

وظهر المقتحم فيه أثناء وجوده خارج المنزل ثم عند دخوله إليه وتنقله بين غرفه قبل أن يقتل.

وتناقل المقطع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وتجدد بذلك الجدل حول الحادثة.

ويشار إلى أن والد القتيل ويدعى محمد حسن الموسى رفض تسلم جثة ابنه ودفنها. وطالب في حديث إلى قناة “الجديد” اللبنانية القضاء اللبناني بإنصافه، مبدياً عتبه بسبب إخلاء سبيل زوج الفنانة قبل دفن جثة ابنه.

واعتبر أن الفيديو المنشور من داخل فيلا العائلة يحتوي على فبركات وأضاف أنه كلف محامين بمتابعة القضية نافياً امتلاكه أي معطيات عن عمل ابنه لدى الفنانة.

وقال محامي عائلة القتيل قاسم نزيه للقناة إن موكليه يستنكرون التشهير بولدهم وخصوصاً بعد نشر صورته ميتاً وعارياً.

وأعرب عن شكه بالفيديو المتداول، مشيراً الى انتفاء النية الجرمية لدى القتيل بدليل أنه كان يحمل مسدساً خلبياً.