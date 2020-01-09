مصعب نصر يزيح الستار عن روايته الجديدة "في بحر الرمال"

كشف الكاتب مصعب نصر عن روايته الجديدة، والتي تحمل اسم في بحر الرمال، ومن المقرر طرحها في معرض الكتاب الدولي، بجناح دار التشكيل للنشر والتوزيع.

وتدور أحداث الرواية في حقبة نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 1890، حيث يجتمع خمسة أفراد بعدما قرروا أن يرتحلوا في الصحراء بحثًا عن كنز مجهول

في وادي جوف، كما يقودهم الشيخ يونس.

وتأتي الفكرة تبناها في البداية مالك البدوي بعدما تسربت له معلومة تفيد بوجود كنز مختبئ في الوادي وأن من مروا هناك بجوار المكان لاحظوا ظهور علامات تفيد بوجود الذهب في ذلك المكان.

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ثم ينطلق الخمسة في رحلة المعاناة الطويلة ويقرر قائدهم الشيخ يونس أن يضع لهم قواعد للرحلة بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض الصحراء حتى لا يقعوا في فخ التيه.

وتسرد الرواية أيضًا الصراع التاريخي السائد بين سكان الصحراء من البدو والمزارعين آنذاك. كما تحكي عن الغزو الإنجليزي لمصر في تلك المدة وكيف حاول الانجليز تبني استراجيات جديدة في حين فشلت استراجياتهم المتبعة من العنف المفرط آنذك ضد البدو وأبناء الواحات.