طرحت الفنانة بلقيس برومو أغنيتها الجديدة، والتي تحمل أسم ياقلبي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ومن المقرر طرح الأغنية يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير الجاري. الموافق 10 من شهر يناير الجاري. Advertisements يذكر أن الفنانة بلقيس طرحت مؤخرًا كليب بعنوان تعالى تشوف، وهو من إخراج عبد الرفيع عبديوي، كلمات سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، كما كسر الكليب حاجز الـ 20 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. بلقيس تطرح برومو أغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.