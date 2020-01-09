هشام جمال يحتفل بوصول شركته لـ ٢ونصف مليار مشاهدة

احتفل المنتج هشام جمال بوصول شركته روزناما لعدد 2 ونصف مليار مشاهده و8 مليون مشترك على قنوات روزناما على موقع يوتيوب.
وعلق هشام بصورة على إنستجرام مع عدد من دروع اليوتيوب قائلا: "انا مش من الناس الليبحب اتصور وانزل كل جايزه بتجيلي بس مع بداية سنه ٢٠٢٠ وصلنا لـ 2 و نصف مليار مشاهده على يوتيوب و 8مليون مشترك على كل قنوات روزناما على يوتيوب والاعلى في مصر الحمد لله فحبيت انزل الصورة عشان أشكر كل الفنانين وكل صناع الأعمال اللي شفتوها من اول يوم للشركه في 2011 ولحد النهرده وعلى رأسهم النجمه دنيا سمير غانم لأن اكثر من نصف المشاهدات والمشتركين على أعمالها وطبعًا شريك النجاح مادي والقمر شيماء سيف.
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