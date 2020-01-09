لجنة التحكيم الرسمية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة التحكيم الرسمية، والتي سوف تمارس عملها في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فعاليات الدورة السادسة التي تقام في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجارى.

وتتكون اللجنة من مجموعة من الخبرات المصرية والعربية وتتكون من الممثل المصرى عمرو عابد، المونتيرة المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.

عمرو عابد

ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفيلم عائلة ميكي في 2010 ثم فيلم فرش وغطا 2013 وفيلم ليل خارجي 2018، كما كانت له انطلاقه قوية في الدراما بمشاركته في أهم الأعمال التليفزيونية بدئها بمسلسل أبواب الخوف ثم تلاها عدة مسلسلات منها مع سبق الأصرار ولا تطفىء الشمس وبين السرايات ودهشة، ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. ويذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي كما بعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.

هبه عثمان

مونتيرة مصرية تخرجت من المعهد العالي للسينما عملت في بادئ الامر مساعد مونتير في العديد من الافلام منها " واحد صفر" إخراج كاملة ابو ذكري "الوعد" إخراج

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محمد ياسين "رمضان مبروك ابو العلمين حمودة" إخراج وائل احسان وقامت بعمل مونتاج ٣ افلام روائية طويلة اول افلامها "الخروج للنهار" اخراج هالة لطفي عام ٢٠١٢ "خارج الخدمة" اخراج محمود كامل عام ٢٠١٥ و التي حصلت من خلاله على جائزة احسن مونتاج من جمعية الفيلم لنفس العام "ستموت في العشرين" اخراج امجد ابو العلا فيلم سوداني مصري مشترك إنتاج عام ٢٠١٩ وشارك بعدة مهرجانات عالمية و عملت كمشرف على المونتاج في فيلم "هدية من الماضي" اخراج كوثر يونس عام ٢٠١٦ كما قامت بمونتاج فيلم وثائقي واحد "حكايات عادية" اخراج نهى المعداوي عام ٢٠١٠.

أحمد شوقي

ناقد سينمائي ومُبرمج ومشرف سيناريو مصري. يكتب النقد بانتظام منذ عام 2009، وينشر مقالات أسبوعية في جريدة "القاهرة" وموقع "في الفن"، بالإضافة في مساهمات بمطبوعات ومواقع مختلفة منها مجلات "مجلة معهد جوتة الدولية" وموقع "السينما.كوم" ، له ستة كتب منشورة حول السينما المصرية بعنوان "محاورات داود عبد السيد" و"التابو في سينما جيل الثمانينيات" و"حلمي حليم.. حكاية من بلدنا" و"محاورات يسري نصرالله" و"خيري بشارة.. فيلم طويل عن الحياة"، ومؤخرًا "سينما ما بعد الحراك.. قراءة في الأفلام المصرية بعد يناير 2011" ، يشغل حالياً منصب المكلف بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وكذلك السكرتير العام لجمعية نقاد السينما المصريين، عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى)، نائب رئيس الفيدرالية الأفريقية للنقاد (فاك). بالإضافة لعضويته في فريق

برمجة مهرجانات مالمو ومومباي وطرابلس ، شارك في لجان تحكيم عديدة منها مهرجانات لوكارنو، مالمو، شنغهاي، يوراسيا، ترانسلفانيا، ماكاو، تطوان، وهران، السرد الإبداعي، الأقصر، طرابلس، روتردام للفيلم العربي، مسقط.

روش عبد الفتاح

مخرج و مدير مهرجان الفيلم العربي بهولندا من مواليد عامودا سوريا سنة 1982 علاقته بالمجال الفني بدات منذ طفولته حيث كان ضمن فرقة مسرحية بمدينة الحسكة و بعد انتقاله لهولندا عام 1999 اكمل حلمه الفني حيث اشتغل مع فرق مسرحية هولندية حيث شارك بعدة مسرحيات و فن performance art “" شغفه بالمجال السمعي البصري جعله يشتغل مع عدة قنوات هولندية و عربية منذ سنة 2001 الشيء الذي دفعه لولوج الاكاديمية الفنية "سانت يوست " حيث درس هندسة الصوت و الصورة Audiovisual design بمدينة "بريدا “ Bredaالهولندية و من تم بدا في انتاج عدة افلام قصيرة و افلام وثائقية وVideos installation عرضت في عدة دول المانيا، بريطانيا، روسيا، بوسنيا، الصين، قطر، المغرب التحق بمهرجان الفيلم العربي بروتردام منذ انطلاقته و اصبح المدير الفني للمهرجان سنة 2011 .

مريم الفرجاني

ممثلة، سيناريست مخرجة و فنانة بصرية تونسية. كانت لها أول تجربة في التمثيل في فيلم ليلى بوزيد في 2010، حيث كانت مريم لا تزال تدرس بكلية الطب في تونس، لتهاجر الى ايطاليا اثر ذلك و تتخرج من معهد السينما لوكينو فيسكونتي في ميلانو، قسم الاخراج، اضافة الى دراسة التمثيل في معهد المسرح باولو غراسي ميلانو. شاركت في أول معرض لها كفنانة بصرية، و ذلك في باريس سنة 2016، ثم كان لها دور البطولة في فيلم "على كف عفريت" لكوثر بن هنية اللي تم اختياره ضمن القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي سنة 2017، وتحصلت مريم على عدة جوائز عالمية كأفضل ممثلة منها جائزة النقاد للمركز العربي للسينما. في 2018 تم عرض فيلم "قانون الصمت" الذي ساهمت مريم في كتابته و اخراجه، و ذلك خلال نصف اسبوع المخرجين بمهرجان كان. كان لمريم دور بطولة في فيلمين ايطاليين تم تصويرهما خلال سنة 2019، و تستعد حاليا لإخراج فيلمها القادم "ما بعد الغسق".