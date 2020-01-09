يستضيف نادي المعلمين بمحافظة طنطا، أيقون للأنمي والكوسبلاي بدورته الخامسة، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 24 من شهر يناير الجاري. الجاري. ويبدأ أيقون في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بسعر تذكرة 50 جنيهًا. يذكر أن أيقون أحيا سابقًا مسابقة لفن الكوسبلاي، حيث قدم المتسابقون عرضًا رائعًا لشخصياتهم التنركية للشخصيات الخيالية من الألعاب، وأفلام ومسلسلات الأنيمي الياباني، التي تلقت رواجًا كبيرًا من الحضور. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا الشهر.. أيقون للأنمي والكوسبلاي بدورته الخامسة في طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.