"زيجة ثالثة".. زواج العسيلي وأمنية عبد المنعم يشعل التريندات

أشعلت صور عقد قران الفنان محمود العسيلي على مصممة الأزياء أمنية عبد المنعم مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في مصر والمملكة العربية السعودية.

وأعرب الفنان محمود العسيلي، عن شدة سعادته، بعد أن عقد قرآنه على مصممة الأزياء أمنية عبد المنعم، والتي تعتبر الزوجة الثالثة له، بعد فشله في الزيجات السابقة.

ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من محبيه وجمهوره، متمنيين له السعادة في الحياة القادمة، ولكنه لاقت أيضًا استهجان وغضب من جمهور معارض له، ما زال يصف العسيلي بالمغرور دائمًا، وعدم حبهم له في أي خطوة

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يخطوها بسبب تعاليه دائمًا على الجمهور، من وجهة نظرهم.



وقال العسيلي، عبر تغريدة نشرها اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "تبات و نبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهارده، الليلة و اخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهارده باتكلم فيها عن العيلة والأستقرار والحب و العيال، كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت باحلم إني أعيشها وفعلًا حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي

أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش، والفشل مش لازم يكون معناه أن حد وحش لا، هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وأضاف: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية او وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة و خلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس و هافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي و باتمنى من ربنا سبحانه و تعالى إني أكون لقيتها فعلًا و تكون التالتة التابته".

وقال أحدهم: "أول موقف وتصريح محترم منك"، وتابع آخر: "طيب ألف مبروك بس يارب تكون الأخيرة"، وأكمل آخر: "أكيد معاها واسطة".

