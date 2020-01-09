محمد رياض يعود لتصوير مسلسل "رحيل زهرة"

ميرنا وليد - بيروت - استأنف الممثل المصري ​محمد رياض​ اليوم، تصوير أحداث مسلسله الجديد "​رحيل زهرة​"، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2020.

ويجسد محمد رياض شخصية ابن عمدة القرية وتدور حولها أحداث المسلسل، إذ يقوم بدور شخص متسلط ومتهور، يدخل في عداوة كبيرة مع الممثلة المصرية حنان مطاوع خلال الأحداث ويقوم بقتل ابنتها، مضيفا إن المسلسل يتكون من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها وترابطها في إطار صعيدي، وتظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسك بها أهل الصعيد من قيم وكرامة.

الجدير ذكره أن "رحيل زهرة" بطولة حنان مطاوع، محمد رياض، منة فضالي ومحمود عبدالمغني، وهو من إخراج حسني صالح وتأليف شاذلي فرح.