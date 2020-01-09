بالصورة- لطيفة تشوق الجمهور لألبومها الجديد باللمبة

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الفنانة التونسية ​لطيفة​ جمهورها لألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه في الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت لطيفة صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كإعلان تشويقي، وعلّقت عليها قائلة: "أنا عشت عمري للحظة ديه من بدري عارفة أن أنت ليا"وأضافت"لطيفة 2020". وبدت لطيفة تمسك بلمبة وترتدي بذلة رجالية وربطة عنق حمراء.

وكشفت الفنانة لطيفة سابقاً عن تعاونها مع إحدى شركات الإنتاج لإنتاج ألبومها الجديد ونشرت مجموعة من الصور أثناء توقيعها العقد وعلقت عليها "استنوا الألبوم الجديد #Latifa2020 ..استنوا مفاجآت حلوة قريباً جدا".

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