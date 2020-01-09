كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 12:53 صباحاً - أعلن منذ قليل، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوق ودوقة ساسكس، التنحي عن أدوارهما الملكية بالعائلة المالكة البريطانية. وكشفا لأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أنهما سيعيشان بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية بينما يعملان ليصبحا مستقلين مالياً. وأعلن دوق ودوقة ساسكس في بيان رسمي عبر حسابهما على إنستجرام: “بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام، وبدأنا في القيام بدور تدريجي جديد داخل هذه المؤسسة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار مفاجىء من الأمير هاري وزوجته ميغان بتخليهما عن الملكية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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