القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة التونسية لطيفة لـ"العين الإخبارية" تفاصيل ألبومها الجديد في ٢٠٢٠، وقالت إنه سيكون مختلفا عن كل ألبوماتها الغنائية السابقة ويحمل كثيرا من المفاجآت.
وقالت إنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين المتميزين مثل مدين، ووليد سعد، وإسلام صبري، وتامر أبوطالب، وأيمن بهجت قمر، وعمرو المصري، ومحمدي.
وعن أمنيتها في العام الجديد، قالت إنها تتمنى تقدم مسرحا غنائيا في ٢٠٢٠ مع زياد الرحباني، وتنتظر تحسن الأوضاع في لبنان حتى يخرج المشروع للنور.
جدير بالذكر أن رصيد الفنانة لطيفة يضم 25 ألبوما غنائيا وعددا كبيرا من الأغنيات المنفردة، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال المهمة، مثل فيلم "سكوت هانصور" للمخرح العالمي يوسف شاهين ومسلسل "كلمة سر"، كما حصلت على كثير من الجوائز عبر مشوارها؛ أبرزها جائزة أفضل مطربة عربية من المهرجان العربي للتليفزيون عام 1994.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة لـ"العين الإخبارية": أتمنى العودة للمسرح الغنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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