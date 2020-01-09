شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان: قصتى عملوها فيلم هندى وفيه تفاصيل مفهومة غلط وحياتى ملكى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج المخرج السينمائى الكبير طارق العريان عن صمته، بعدما أصابه الغضب من القصص الخاطئة والمفبركة حوله انفصاله عن نجمة الغناء أصالة بحسب تعبيره، وقال في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكي على ألسن الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية.

وأضاف المخرج السينمائي طارق العريان: "الطعن في الأزواج وفى العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، ولا يبنى بل يهدم أسر، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاما بيني وبين أصالة التي أكن لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أما لأبنائي، كما أنا حياتي الشخصية والعائلية ملك لي ولأسرتي فقط، وغير مسموح لأحد بالتدخل فيها، مثلما هو غير مسموح لي التدخل في حياة أحد الشخصية".

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وتابع العريان في حديثه: "أهيب بكل الصحفيين والمهتمين بالشأن الفني أن يتناولوا حياتي الفنية فقط ويتحدثوا عن أعمالي فقط، لأن مهما حدث مش هينفع أتكلم عن أم أولادي لأحد، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق أن تظل سيرتى أنا وأم أولادى على ألسن الناس الخائضين فى الأعراض"، مشيرًا إلى أنه لن يتحدث فى هذا الموضوع مرة أخرى، وسيغلقه تماما".

ووجه العريان حديثه لكل المهتمين به وبأصالة أن يدعوا لهما بالتوفيق بدلاً من أن يكون موضوعهما مجرد قصة للتسلية على حد قوله.