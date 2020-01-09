شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محمد على فى "ديوان البقر" مع محمد فاضل فى أول تعاون بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تألقها في تجسيد دور "حزينة " في مسرحية "الطوق والأسورة " للمخرج ناصر عبد المنعم وحصدها عدة جوائز دولية تجسد الفنانة فاطمة محمد علي شخصية "نعناعة الغازية " في مسرحية "ديوان البقر" مع المخرج محمد فاضل والتي ستعرض قريبًا على مسرح الهناجر للفنون.

عن تلك الشخصية تقول فاطمة محمد علي: سعيدة جدًا بتجسيد تلك الشخصية التي فيها سأغني وأرقص وأقدم شخصية غازية وسعادتي مضاعفة لأنني أتعاون مع المخرج الكبير محمد فاضل وهى المرة الأولى التي أتعاون معه فيها.

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الفنانة فاطمة محمد علي مع المخرج محمد فاضل

"ديوان البقر" تأليف الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلامونى، الذى استلهمها من كتاب "الأغانى" للأصفهانى، وهى حكاية منسوبة لفترة زمنية سيطرت فيها جماعات التطرف والظلام على المجتمع، فارضة جهلها وتخلفها منذ أكثر من ألف عام حاولت فيه إلغاء العقول، وخلق مجتمع "قطيعى"، كأنه مجموعة من الأبقار.

والمسرحية قدمها المخرج الكبير والفنان الراحل كرم مطاوع، والنص يتناول قضية الإرهاب وكيفية تغيير عقول الشباب، وبث الأفكار الهدامة والتشاؤمية وكراهية المجتمع فى عقولهم، من قبل الجماعات الإرهابية وتنامى الفاشية الدينية وكان قد تم تقديم المسرحية عام 1995 على خشبة مركز الهناجر للفنون، من بطولة: الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، عايدة فهمى، ناهد رشدى.

يذكر أن المخرج محمد فاضل قدم من قبل عدة أعمال مسرحية وبداياته كانت مع منتخب جامعة الاسكندرية كمساعد مخرج ثم مخرج مع الاستاذ نور الدمرداش واخرجت تجربة مهمة جدا وهي تجربة "مسرح القهوة" التي كتب عنها الصحف العالمية وأخرجت للثقافة الجماهيرية واخرجت لثلاثي أضواء المسرح مسرحيتين: "كل واحد له عفريت" و"آخر موضة" وأخرجت لفرقة المتحدين مسرحية "البحر بيضحك ليه" وآخر مسرحية كانت "عجايب" علي مسرح البالون من تأليف الشاعرالكبير أحمد فؤاد نجم وكانت بطولة محمد ثروت ومحمود الجندي وفردوس عبد الحميد وجمال إسماعيل.