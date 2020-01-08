بعد الفضيحة التي تعيشها.. دنيا بطمة تلغي متابعتها للمجرد ولمنور وأحلام وإيهاب أمير

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 11:54 مساءً - في خطوة غريبة، قامت دنيا بطمة بإلغاء متابعتها بـ”إنستغرام”، لعدد من المشاهير المغاربة والعرب، لعدم تضامنهم معها في الفضيحة التي تعيشها هذه الأيام، بعد استدعائها للتحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومنعها من السفر، للاشتباه في تزعمها لعصابة “حمزة مون بيبي”، والذي أظهرت التحقيقات التي تم القيام بها منذ أشهر، تورط بعض المسيرين له في السب، والقذف، والتشهير، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والنصب، والتهديد والابتزاز الجنسي عبر شبكة الأنترنت.
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