محمود العسيلى يطرح «تمثيلية» بالتزامن مع عقد قرانه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم والمطرب المصري محمود العسيلي كليب أغنية جديدة، يحمل عنوان “تمثيلية”، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر، على موقع “يوتيوب”.

وكشف المطرب المصري في تصريخات صحفية، أن طرح الأغنية جاء على سبيل الصدفة الباحتة بالتزامن مع عقد قرانه، خاصة أن الأغنية دراما بعيدة عن السعادة التى يعيشها هذه الأيام عقب زواجه.

ومن جهة أخرى احتفل العسيلى يوم الثلاثاء، 7 يناير، بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بمدينة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الأصدقاء والأقارب.

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وكان العسيلي، قد حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكتب العسيلي: قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير.

كما أحيا الفنان المصري حفلا غنائيا برأس السنة الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وكان قدم العسيلي خلال حفلاته عددًا من أغنياته المميزة وهي “يا ناس”، “ملايين”، “في حتة تانية”، “حلم بعيد”، “اتت تقدر”، “وجع الهوى”، “تررم”، “فوقى”، “سهلة وبسيطة”.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب “ملايين”، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، تقول كلمات الأغنية: “فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين”.