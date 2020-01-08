محمود العسيلي: فشلت في الزواج مرتين.. و"الثالثة تابتة"

عبر المطرب المصري محمود العسيلي عن سعادته بعقد قرانه على خبيرة التجميل المصرية أمنية عبدالمنعم، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام".

وقال العسيلي: "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك إيه النهاردة، الليلة وأخيرا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال، كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة".

وأضاف: "كنت بأحلم إني أعيشها وفعلاً حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع، ولكن للأسف التجربتين ما نجحوش، والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش، هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

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وتابع: "الفشل عمره ما كان عيب، بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها هي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا".

واختتم: "رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".

يذكر أن محمود العسيلي ولد في 10 ديسمبر 1982 وتخرج في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية عام 2005، ويضم أرشيفه الغنائي 4 ألبومات؛ هي "رايح على فين، ومين أنا، وطول ما انتي جنبي، ودنيا جديدة".