من إلين خلف إلى دارين حدشيتي.. جولة في إنستغرام النجمات المعتزلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في عقد التسعينات وبداية الألفية الثانية، لمع نجم الكثير من نجمات العرب اللواتي استطعن احتلال المراتب الأولى في الساحة الفنية، وكانت كليباتهن تعرض على كبرى الشاشات وأهم المحطات، كما كانت أغانيهن تسيطر على إذاعات الراديو، إذ كان متداولا مصطلح "Hit" أي "ضربة" عنها، عما هو معروف بجيلنا الحالي "ترند".

ومن المؤكد أنه لو تواجدت في زمانهن مواقع تواصل اجتماعي، لكنّ من تصدرها بعدد المتابعين وكمية التفاعل من قبل ما يسمى الآن بـ Fan Club أو "نادي المعجبين"، لما للسوشيال ميديا من تأثير قوي في الوقت الحالي في مسيرة أي فنان أو شخصية مشهورة.

تعددت الأسباب والاعتزال واحد، فكل من هؤلاء النجمات قد وجدت عذرها للابتعاد عن الساحة الفنية، فمنهن من قررت الزواج والإنجاب، والبعض الآخر قرر التقرب إلى الله، ولكن مهما كان السبب، فإن النتيجة كانت واحدة وهي ابتعادهن عن عالم الشهرة والأضواء.

وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست حكرا على الفنانين والمشاهير، فلم يمنع ذلك النجمات المعتزلات من تدشين حسابات لهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص إنستغرام، لكي يشاركن أجمل لحظات حياتهن مع أفراد العائلة والأصدقاء، وبالإضافة إلى جمهورهن الذي يتشوق لمعرفة آخر الأخبار عنهن.

وفي التقرير التالي، يجمع "فوشيا" أحدث ما نشرته النجمات المعتزلات عبر إنستغرام.

أمل حجازي

قررت الفنانة اللبنانية أمل حجازي الاعتزال وترك الغناء في شهر سبتمبر من عام 2017، إذ أعلنت ذلك عبر حسابها عبر فيسبوك. ومن أشهر أغانيها "زمان"، "بحب نوع كلامك"، "رومانسية"، "بياع الورد" وغيرها.

أما الآن، وبحسب حساب أمل الذي يتابعه ما يقارب النصف مليون شخص، فتعيش في إمارة دبي مع زوجها وأبنائها، ودائما ما تشارك صورها مع جمهورها.

كاتيا حرب

اعتزلت المغنية اللبنانية كاتيا حرب في عام 2005، وذلك لكي تقوم بدراسة اللاهوت في جامعة الكسليك، بالإضافة إلى تأديتها رسائل إنسانية ومساعدة المحتاجين. ومن أشهر أغاني كاتيا "قد الحب" و "ما فينا".

وبخصوص حساب كاتيا حرب على إنستغرام، فيتابعه 2,185 شخص، وآخر ما نشرته كان في يوم 23 من شهر ديسمبر الماضي بمناسبة الكريسماس.

إلين خلف

كان لقبها "سندريلا الأغنية العربية" لكثرة نشاطاتها الفنية في فترة التسعينات وبداية الألفية الثانية. اعتزلت الفن من أجل الزواج والتفرغ للعائلة، ومن أشهر أغانيها "لا لي ليه"، و "لو عندك كلام"، و "مني ليك" وغيرهم.

Advertisements

ويتابع إلين خلف عبر حسابها في إنستغرام حاليا 50.2 ألف شخص، وما زالت تحافظ على عشقها للموضة والأزياء، إذ بدا ذلك واضحا من اختلاف إطلالاتها التي تتصف بالعصرية والجريئة.

دارين حدشيتي

سطع نجم المغنية اللبنانية دارين حدشيتي في عام 2005، عندما أصدرت أغنية "قدام الكل"، ولكنها سرعان ما اختفت عن الساحة بسبب وفاة مدير أعمالها.

وما زالت حدشيتي تتواصل مع معجبيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها 20 ألف متابع عبر إنستغرام.

مايا نصري

استطاعت المغنية اللبنانية حجز مكان مميز لها في الساحة الفنية من خلال صوتها الاستثنائي وطرحها للأعمال الغنائية بشكل منفرد وغير مكرر، ومن أشهر أغانيها "أخبارك إيه"، "حبة حب"، "لو كان لك قلب"، أنا بحتاجلك"، وغيرها.

اعتزلت مايا الفن في عام 2012 من أجل التفرغ للزواج، لكنها عادت في عام 2018 للمشاركة في فيلم "قسطي بوجعني" مع الممثل المصري "هاني رمزي"، ويتابع نصري عبر منصة إنستغرام 67.5 ألف متابع.

ماريا

صاحبة أغنية "العب العب"، النجمة ماريا نالباديان، والتي حظيت بمشوار فني قصير للغاية، إذ اعتزلت الفن لتصبح سيدة أعمال ولديها متجر لبيع الهدايا، كما وطرحت علامة إكسسوارات خاصة بها.

والمثير للاهتمام هو أن ماريا ما زالت تثير الجدل حتى اليوم بشخصيتها وإطلالاتها الجريئة.

ميسم نحاس

اعتزلت الفنانة اللبنانية ميسم نحاس الساحة الغنائية في عام 2012، وذلك بسبب زواجها من طبيب الأسنان "مجد عوض"، ومن أشهر أغانيها "انت اتعرفت" و "كذاب كبير".