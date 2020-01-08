ابنتا الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل يلفتان الأنظار بظهورهما المفاجئ، مع والدتهما

خطفت ابنتا الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل الأنظار بظهورهما المفاجئ، بعد أن نشرت والدتهما صوراً لهن خلال استمتاعهن بوقتهن في مدينة دبي. بسمة بوسيل نشرت صورها مع ابنتيها تاليا وأماليا على حسابها على انستجرام، ولكنها حرصت على إخفاء وجهيهما من خلال جعلهما ينظران إليها لحظة التقاط الصور. تفاعل متابعو بسمة بوسيل مع صورها مع ابنتيها، خاصة وأنها حرصت على التأكيد بأن هذا الوقت تقضيه مع عائلتها فكتبت تعليقاً: "الحب هو سر كل شيء في هذا العالم" ووضعت هاشتاغ "وقت العائلة".

ورغم أن صور ابنتي تامر حسني وبسمة بوسيل لم تكشف عن وجهيهما، إلا أن البعض ألمح إلى أن ابنتها الكبرى تاليا نسخة عن والدها. من جهة أخرى، لفت الانتباه بقوة نحافة بسمة بوسيل في الصور، خاصة وأنها أطلت بملابس رياضية ضيقة فبدا جسمها واضحاً. وأخذت المتابعات تسألن بسمة بوسيل عن كيفية خسارتها للوزن بهذه الصورة رغم إنجابها ثلاث مرات؟ إلا أنها لم تجب على هذه الأسئلة.

من جهة أخرى، نفت بسمة بوسيل وجود أي خلاف مع الفنانة مي عز الدين مثلما تردد في الفترة الأخيرة، مؤكدة على أن كل ما يقال أنها تسببت في انسحابها من فيلم زوجها تامر حسني غير صحيح. وأكدت بسمة بوسيل على أنها لا تتدخل في عمل زوجها تامر حسني، وأن فيلمه مع مي عز الدين مازال قائماً إلا أن المشروع مؤجل ليس أكثر.

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