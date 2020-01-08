شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أولى حفلات أصالة بعد الانفصال بمشاركة عبادي الجوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الإعلان عن حفلات ليالى القصيم ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والتى تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، والمقرر إقامتها خلال شهر يناير الحالي، حيث تضم الحفلات عددًا من أهم وأشهر نجوم الغناء بالوطن العربى.

ويُحيى المطرب عبادي الجوهر حفلاً غنائيًا يوم الخميس 16 يناير الحالي مع المطربة أصالة، ومن المقرر أن تغني أصالة عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة التى ما زالت عالقة بأذهان عشاق الغناء بالوطن العربي، ومن أبرز هذه الأغنيات: "يا مجنون" و"ولا تصدق" و"خانات الذكريات" و"بنت أكابر" وغيرها، ليكون هذا الحفل هو الأول لـ أصالة عقب إعلان الانفصال رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان.

ويحيي المطرب خالد عبد الرحمن حفلاً غنائيًا، يوم الجمعة 17 يناير الحالى، ويشاركه الحفل النجمة أنغام، ومن المقرر أن تقدم أبرز أغانيها "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جداً" وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربي.

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كما أيضا يُحيى المطرب حسين الجسمي والمطرب عايض، وذلك فى يوم الأربعاء 15 يناير الحالى، ومن المقرر أن يقدم حسين عددًا من الأغاني: " بشرة خير"، وموال "إجا الليل"، "سلمان الشهامة" ،"أبكي أغاني" و"دنيا"، و"إلاّ أنت"، و"أربعين"، و"اصعد بعزمك"، وأغنية "نصف الفراق"..وغيرهما.

يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.

ويشار أن أعلنت الفنانة أصالة الاثنين الماضى انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسئوليتى تجاه أبنائى".