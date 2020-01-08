أخفى بناءه لمسجد لهذا السبب واشتبك مع السادات بسبب "الكازوزة".. حكايات حمدي أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الفنان والكاتب السياسي حمدي أحمد، الذي رحل في مثل هذا اليوم من عام 2016، تاركا إرثا مهما على المستويين الفني والسياسي.

وتزامنًا مع ذكرى رحيله، نستعرض أبرز المحطات في حياة حمدي أحمد:

- من مواليد مدينة سوهاج عام 1933، بدأ مشواره الفني بعد تخرجه في معهد الفنون المسرحية عام 1961، شارك في أكثر من 35 مسرحية، و25 فيلما سينمائيا، و89 مسلسلا تلفزيونيا.

- من أهم أعماله فيلم "القاهرة 30" والذي حصل من خلاله على الجائزة الأولى من جامعة الدول العربية عام 1967 خلال تجسيده للدور الخالد "محجوب عبد الدايم"، وفيلم "الأرض" وغيرها من الأعمال.

- شغل منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985، وآخر أعماله السينمائية فيلم "صرخة نملة"، وتليفزيونيا مسلسل "من غمضة عين".

- في عام 1949، سجنته قوات الاحتلال البريطاني، لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال.

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- بجانب أعماله الفنية، كان له دورًا قويًا في الحياة السياسية، وكتب في العديد من الصحف منها: "الشعب والأهالي والأحرار والميدان".

- في عام 1979 انتخب عضوًا بمجلس الشعب، عن دائرة بولاق أبو العلا.

- في عام 2016، أطلق محافظ سوهاج اسمه على ميدان المسلة غرب السكة الحديد بمدينة المنشأة.

- قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنان حمدي أحمد تم تضييق الخناق عليه في عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات، وروى القصة قائلًا: "كان ينوي الرئيس تهجير أهالي بولاق أبو العلا، الأمر الذي رفضه حمدي أحمد باعتباره نائبا للدائرة"، فوجه الحديث للرئيس السادات، تحت قبة البرلمان: "لما حبيت تطور ميت أبو الكوم بنيت لهم ميت أبوالكوم في نفس ميت أبوالكوم، لا وديتهم تلا ولا البتانون، إنت لما عملت ميت أبوالكوم دخلت لهم ميه سقعه وميه سخنة وحنفية تنزل كازوزه".

- الإعلامي محمد الغيطي قال في إحدى حلقات برنامج، أن الفنان الراحل حمدي أحمد تبرع لبناء مسجد ورفض أن يكتب اسمه عليه، خوفا من ابتعاد الناس من الصلاة والعبادة به.



- ورحل عن عالمنا الفنان الكبير حمدي أحمد في 8 يناير 2016 بعد تعرضه لأزمة قلبية عن عمر ناهز 82 سنة.