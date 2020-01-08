"في انتظار الذهب".. لطفي يهنئ كرم جابر بعد عودته في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

نشر الفنان محمد لطفي، صورة تجمعه مع بطل المصارعة الرومانية كرم جابر، في أثناء تواجدهما في صالة للتدريبات.

وهنأ لطفي، صديقه بطل المصارعة الرومانية كرم جابر عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "مبروك لصديقي البطل الأولمبي كرم جابر على العودة للمعسكر، للأولمبياد القادمة، في انتظار الذهب يا بطل، وتحياتي للدكتور محمد الأشرم".

يذكر أن بطل المصارعة كرم جابر، قد أعلن الرجوع عن قرار اعتزاله الشهر الماضي، استعدادًا لخوض أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.

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