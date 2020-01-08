صورة| "بنت الوز فنانة".. ابنة أحمد حلمي ترسم رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان رامز جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة له مع لي لي ابنة الفنان أحمد حلمي ومني زكي.
وكتب رامز: "بنت الوز فنان، لي لي أحمد حلمي، المفروض اللي في الصورة دي أنا، بس فى خيال لي لي".
وكانت "لي لي" تحدثت في أول لقاء تليفزيوني لها من خلال برنامج "mbc trending"عن موهبتها ومشروعها الجديد، وقالت إنها من طفولتها كانت تحب الرسم، وأكملت فيه بسبب والدها أحمد حلمي، لأنه يحب الرسم فساعدها ودعمها، بالإضافة لحصولها على دروس في الرسم.
وأضافت لي لي أنها كانت ترسم في وقت الفراغ، لأن والديها كانا يهتما بأن تحافظ على دراستها، مشيرة إلى أن والدها كان يطلب منها بيع اللوحات، التي ترسمها لكنها في البداية كانت ترفض، فيما بعد أقتنعت ببيعها.
وأوضحت لي لي أن بداية مشروعها كانت عندما تركت صديقتها المقربة حقيبة عندها، فطلبت منها أن ترسم عليها، ثم بعد ذلك حولت هذا الأمر إلى عمل من خلال صفحتها عبر "إنستجرام"، إذ تأتي لها طلبات خاصة وهي تقوم بالرسم.
ويقوم مشروع "لي لي" على الرسم على قطع الملابس والأحذية والحقائب.
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