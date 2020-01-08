أيمن بهجت قمر يزف بشرى للكتاب والملحنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يعلن بها حل أزمة الشعراء والملحنين مع رسوم المصنفات الفنية.

وكتب قمر: "جاءتني رساله الآن من معالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم بحل المشكلة الخاصة برسوم المصنفات واتصلت بدكتور خالد عبدالجليل، واطلعني على الأمر وهيصدر بيان غدا".

وتابع أيمن: "المهم بقى إنهم خفضوا الرسوم خلاص، بقت 100 جنيه على الشاعر و100 جنيه على الملحن وبس، إنتوا مصدقين! الأول كانت أغلى، شكرا لمعالي الوزيرة، شكرا د. خالد، شكرا أ. سيف، ولكل اللي ساعدونا، هنشوف بكره البيان ولو فيه اي ملاحظات واضح إن الناس عايزين يساعدوا".

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وكان أيمن بهجت قمر، الشاعر والسيناريست قد صرح للإعلامي رامي رضوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"،: "صحينا النهارده على القرارات برفع قيمة رسوم الرقابة على المصنفات في الجريدة الرسمية، وتفاجأنا بها"، مضيفا: "بنساعد طول الوقت طموح شباب كتير يهوون كتابة الشعر والأغاني".

وأضاف بهجت، أن صناعة الموسيقى صناعة مهملة ومهمشة في ظل ظروف الإنترنت والقرصنة، موضحًا أن صناعة الموسيقى تسير بالجهود الذاتية منذ سنوات طويلة، قائلًا: "المنتج مابيكسبش زي الأول؛ فيتم تحميله رسومًا لترخيص الأغنية في المصنفات بقيمة 500 جنيه، وعندما يتم بيع الأغنية لإحدى شركات الإنتاج يقوم بدفع 500 جنيه أخرى".