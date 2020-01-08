فريد الأطرش قال لها: "يا بنت الجنية".. حكايات في حياة شهرزاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الـ92 لميلاد الفنانة الكبيرة شهرزاد، والتي تُعد واحدة من أهم الفنانات في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، وعُرف صوتها بأنه من أقوى وأجمل الأصوات.

وتزامنًا مع ذكرى ميلادها، يستعرض "الخليج 365"، أبرز الحكايات عن شهرزاد:

- اسمها الحقيقي شفيقة محمد السيد، وولدت في 8 يناير 1928 بمنطقة الحلمية في القاهرة.

- في عام 1947 قدمت أوبريت "العشرة الطيبة" بالأوبرا، وكان عمرها وقتها 19 عاما.

- وفي عام 1952 تم تسجليها في الإذاعة كمطربة بأغنية "أول ما جيت في الميعاد".

- تعلمت عزف العود على يد زوجها محمود رمزي، الذي كان عازف التشيللو الأول فى فرقة أم كلثوم، وأنجبت من زوجها ابنهما "يسري".

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- تعاونت خلال مشوارها الفني مع أهم الملحنين فى مصر منهم بليغ حمدي، كمال الطويل، ومحمد الموجي، وسيد مكاوي، ومحمد سلطان، ومحمود الشريف، وعبدالعظيم محمد، ومنير مراد.

- قدمت العديد من الأغاني الشهيرة أبرزها: "عسل وسكر"، "في ضل الورد"، "إنت احلويت"، "في القلب هنا"، "ادينى من وقتك ساعة"، "المنديل"، "أحب اسمك"، "يا ناسينى"، "غيرك إنت ماليش"، "كدابين"، "أفكر فيه وينساني"، كما قدمت مجموعة كبيرة من الأوبريتات الشهيرة منها "العشرة الطيبة"، "ألف ليلة وليلة"، "يا ليل يا عين" و"البروكة".

- شاركت في بطولة عدد قليل من الأفلام السينمائية منها "أمير الدهاء" و"الهوى غدار" و"زينب" و"عاشت فى الظلام" و"ابن البلد" و"الأحدب".

- لحن لها الفنان الكبير فريد الأطرش أغنيتي "أديني ميعاد وقابلني"، "خلي بالك من اللي يحبك"، وروت شهرزاد قصة أغنيتها "أديني ميعاد وقابلني"، قائلة: "كنت معزومة عنده أنا وزوجي محمود رمزي، وكان المفروض يعملي أغنية فقالي دوري على كلمات حلوة وأنا ألحنها لك، وفجأة جاله تليفون، ورد وقال: (أيوة مجتليش ليه يا أخي، طيب أديني ميعاد وبلاش البيت، اديني ميعاد وقابلني)، بعد ما خلص تليفون قولتله طيب (أديني ميعاد وقابلني)، حلوة أوي وتنفع مطلع أغنية، قالي يا بنت الإيه يا بنت الجنية، الله دي جميلة أوي، وفعلًا كلم المؤلف عبدالعزيز سلام، وقاله أعملنا أغنية بمطلع الكلمة اللي ألفتها شهرزاد".

-وعن نجاح الأغنية قالت: "الأغنية اتعملت ونجحت جدا، وبعدها لاقيته بيكلمني وبيستأذني إنه يغنيها، وقلتله دي أغنيتك إنت بتستأذني، قالي لا دي أغنيتك إنتي، ولو رفضتي مش هغنيها، وغناها بالفعل وحققت نجاحا أكبر".

- توفيت الفنانة الكبيرة شهرزاد في عام 2013 عن عمر يناهز 85 عامًا، تاركة إرثًا فنيًا حافلًا بالمجد والإبداع.