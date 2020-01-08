مخرج "بنات ثانوي" يرد على اتهامات سرقة قصة الفيلم من كاتبة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

نفى المخرج محمود كامل، ما تردد عن اقتباس قصة فيلمه "بنات ثانوي" من الكاتبة رشا سمير، بعد أن وجهت اتهامات لصناع العمل.

وقال كامل، خلال لقاء في برنامج "The insider بالعربي: "للأسف..كل اللي قالته رشا مش حقيقي.. هي اللي كلمتني، وطلبت مني تليفوني من على السوشيال ميديا، وده كان في عام 2018، وهى اللي بعتتلي إيميل، وقالتلي فيه قصة هبعتهالك وعايزة رأيك".

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وتابع: "قصة الفيلم ليس لها علاقة بروايتها.. ودي فكرة أيمن سلامة، وعنده من 2015، وبدأ تكوينها في 2016، ودخلت في الموضوع في 2017".

وأضاف: "أيمن عرض عليا الموضوع، وفيه حاجة قالتلي إنه فيلم مش مسلسل، ولقيت ترحيب من أيمن سلامة بتقديمه كفيلم".

فيلم "بنات ثانوى" تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويشارك في بطولته: جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وبدأ عرضه في دور العرض المصرية.