فيديو| أكرم حسني عن "العميل صفر": "هبقى زي السقا مش هحتاج دوبلير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

قال الفنان أكرم حسني، إن فيلم "العميل صفر" يجمعه مع المخرج محمد سامي، وسيتم طرحه في صيف 2020.

وأضاف حسني، في برنامج "ET بالعربي"، أن قصة الفيلم تحمل شكلا جديدا للأكشن الكوميدي، موضحا أن المخرج محمد سامي أسند له هذا الدور بالفيلم، لأنه يراه شخصا رشيقا.

واستكمل: "عملنا إعلانات مع بعض وفيها استعراضات، يمكن يكون ده السبب".

وأوضح: "مش شرط أدوار الأكشن تتطلب إني أخس، ولكن تتطلب إن يكون عندي لياقة اللي تخليني أقدر أعمل مثل هذه الأدوار، وهبقى زي الأستاذ أحمد السقا مش هحتاج دوبلير".

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وعلى جانب آخر، أكد أكرم حسني، أنه يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "تيمون وبومبا"، قائلا: "أنا وأحمد فهمي حاطين أيدينا في ايدين بعض ، وإن شاء الله نعمل حاجة مختلفة".

وعن دوره في المسلسل، فقال: "شاعر غنائي سطحي وتافه ونفسه يكتب كلام عميق ومهم".

وعن تعاونه مع أحمد فهمي، فقال: "هناك سعادة بيننا واحنا بنصور، واحنا مبسوطين إننا شغالين مع بعض، وفاهمين عايزين إيه من عنينا واحنا بنصور المشهد من غير ما نتكلم".

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