صور| مي نور الشريف وشقيقتها من أمام المسجد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورًا تجمعها بشقيقتها سارة، في أثناء أدائهما مناسك العمرة بالأراضي السعودية.
وحرصت مي، على التقاط صورا لهما من أمام المسجد النبوي، وعلقت: "اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام".
يذكر أن، آخر أعمال مي نور الشريف مسلسل"اللهم إنى صائم"، بطولة مصطفى شعبان وماجدة زكى، وريم مصطفى ووفاء صادق وندى موسىوفراس سعيد وخالد عليش وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.
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