تراند اليوم : شاهد.. شاعر سعودي يثير ضجة على السوشيال: متى تقضي عدة أصالة؟

أثار الشاعر السعودي الشاب محمد السكران، ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره تغريدة يسأل فيها عن تاريخ انقضاء عدة الفنانة السورية أصالة نصري، إثر انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.



وفي وقت مُبكر من يوم الإثنين، أعلنت أصالة نصري انفصالها عن زوجها ”العريان“ من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، بعد زواج دام لأكثر من 10 أعوام.



وقال الشاعر السعودي في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”متى تقضي عدة أصالة“، ليتابع تغريدته بتعليق نشر من خلاله صورته وأشار لحساب الفنانة السورية، وكأنه يعلن عن جاهزيته للارتباط بها.

وتعرض ”السكران“ للانتقاد من المتابعين معتبرين إياه غير عابئ بنفسية المرأة بعد طلاقها من زوجها؛ خاصة كونها عاشت علاقة حب لسنوات طويلة مع طليقها طارق العريان