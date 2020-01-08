تراند اليوم : بعد صورتها العارية.. لينا الفيشاوي تثير ضجة بمسلسل جنسي

بعد الضجة التي أثارتها بصورتها العارية الفترة الأخيرة، نشرت «لينا» ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لأفيش مسلسل «التربية الجنسية - sex education» .

وأبدت لينا أحمد الفيشاوي إعجابها بالمسلسل المعروض حاليا عبر شبكة نيتفليكس، من خلال تعليقاتها على أفيش المسلسل الذي نشرته عبر خاصية القصص على حسابها بانستجرام.

كانت "لينا"، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، صدمت والدها مجددًا، بعد الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، وظهرت فيها شبه عارية، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.



