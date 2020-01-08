فيديو.. تامر حسني في افتتاح فيلم "الفلوس"

نشر النجم تامر حسني فيديو، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وظهر تامر من خلاله وهو في إفتتاح فيلم الفلوس في مصر ودبي وبيروت. يذكر أن فيلم الفلوس من تأليف تامر حسني، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، عائشة بن أحمد، محمد سلام، أحمد فتحي، عمر زهران، كميل سلامة، نانسي صلاح، جوهرة. وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، عائشة بن أحمد، محمد سلام، أحمد فتحي، عمرزهران، كميل سلامة، نانسي صلاح، جوهرة. Advertisements وتدور أحداث الفيلم حول سيف، النصاب المحترف، والتي تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في إستعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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