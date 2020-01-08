شاهد.. السقا ينشر صورة له من 19 سنة

نشر النجم أحمد السقا صورة له تعود لعام 2001، وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "أحمد السقا" علي الصورة قائلا:" عام 2001"، وعلق احد المتابعين: "بطل السينما المصريه يا سقا".

وينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، مع النجمة مني زكي، خلال الفترة المقبلة.

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ويشار إلى أن فيلم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى

زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، محمد ممدوح، شيماء سيف، رامز أمير، محمد لطفي.