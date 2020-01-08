رامز جلال لـ ابنة أحمد حلمي: بنت الوز فنان

نشر النجم رامز جلال صورة تجمعه بلي لي ابنة النجم أحمد حلمي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعرب رامز عن شدة إعجابه برسمة ليلي، قائلًا: بنت الوز فنان لي لي أحمد حلمي .. المفروض اللي في الصورة دي أنا، بس في خيال لي لي.

Advertisements

يذكر أن النجم رامز جلال شارك مؤخرًا في بطولة فيلمه سبع البرمبة، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة كل من رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد عبدالرحمن، بدرية طلبة، نور قدري، محمد أبو النجا، أحمد السقا، أمير كرارة، ياسر جلال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي يتزوج عمر من حبيبته نسمة رغم رفض والدها الشديد للأمر، وبعد انتهاء حفل الزفاف، إذا ببعض الرجال المجهولين يعتدون على سيارة العروسين، فيطلب عمر من زوجته أن تهرب، وأثناء هروبها يقع لها حادث سيارة، وتنقل إلى المستشفى وبعد إفاقتها من الغيبوبة، تُصاب بصدمة شديدة، وترفض رؤية زوجها عمر لعدم شعورها بالأمان برفقته، فيضطر عمر للتوجه لطبيب نفسي لمساعدته في حل المشكلة.