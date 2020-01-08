حفل غنائي ضخم لعمرو دياب في جدة

يستعد الفنان الكبير عمرو دياب لاحياء حفل غنائى ضخم، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك فى مدينة جدة بالسعودية بقاعة ليلتى. ومن المتوقع ان يحضر الحفل عدد كبير من عشاق عمرو دياب في الحفل. ويذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية Advertisements "أول يوم في البعد" والتي حققت 8 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب. " والتي حققت 8 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب. "اول يوم في البعد" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ومن ألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

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