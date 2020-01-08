يحل الكاتب الكبير والسيناريست والمنتج ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى محمد حفظى غدا الخميس ضيفاً فى أولى حلقات برنامج أسرار النجوم فى ثوبه الجديد على محطه وراديو نجوم FM 100.6.
البرنامج من تقديم الإعلامية المتميزة إنجى على ويتحدث محمد حفظى عن نجاحات مهرجان القاهرةالسينمائى الدولى وعن الأفكار التى ستطرح للمهرجان فى دورته القادمة وعن أمنياته فى سنة 2020.
جدير بالذكر أن محمد حفظى لديه تاريخ ونجاحات كبيرة فى مجال السينما ومنها فيلم تيتو والسلم والثعبان وفتح عينيك وملاكىإسكندرية والتوربينى و45 يوما كما قام بإنتاج بعض الأفلام والمسلسلات المتميزة ومنها ورقة شفرة وزى النهاردة السهام المارقة سابع جار شيخ جاكسون أنا شهيرة .. أنا الخائن اشتباك هيبتا على معزة وإبراهيم قبل زحمة الصيف.
يذكر أن محمد حفظى درس الهندسة فى جامعة برنيل بلندن يعرض البرنامج الساعة الثامنه مساء وحتى الساعة العاشرة مساء كل يوم خميس.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. أنجى على تستضيف محمد حفظي في برنامج أسرار النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.