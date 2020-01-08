غدًا.. أنجى على تستضيف محمد حفظي في برنامج أسرار النجوم

يحل الكاتب الكبير والسيناريست والمنتج ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى محمد حفظى غدا الخميس ضيفاً فى أولى حلقات برنامج أسرار النجوم فى ثوبه الجديد على محطه وراديو نجوم FM 100.6.

البرنامج من تقديم الإعلامية المتميزة إنجى على ويتحدث محمد حفظى عن نجاحات مهرجان القاهرة

السينمائى الدولى وعن الأفكار التى ستطرح للمهرجان فى دورته القادمة وعن أمنياته فى سنة 2020.

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جدير بالذكر أن محمد حفظى لديه تاريخ ونجاحات كبيرة فى مجال السينما ومنها فيلم تيتو والسلم والثعبان وفتح عينيك وملاكى

إسكندرية والتوربينى و45 يوما كما قام بإنتاج بعض الأفلام والمسلسلات المتميزة ومنها ورقة شفرة وزى النهاردة السهام المارقة سابع جار شيخ جاكسون أنا شهيرة .. أنا الخائن اشتباك هيبتا على معزة وإبراهيم قبل زحمة الصيف.

يذكر أن محمد حفظى درس الهندسة فى جامعة برنيل بلندن يعرض البرنامج الساعة الثامنه مساء وحتى الساعة العاشرة مساء كل يوم خميس.