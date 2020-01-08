فيديو.. آخر تفاصيل أغنية هيثم سعيد "تفتح الشباك"

يستعد المطرب الشاب هيثم سعيد، من طرح أغنية جديدة بعنوان "تفتح الشباك"، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة. المقبلة. أغنية "تفتح الشباك" من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع موسيقي زووم. البرازيلي، وتوزيع موسيقي زووم. ويشار أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "أكتر" والتي حققت نجاحا كبيرا. Advertisements شاهد أغنية أكتر

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