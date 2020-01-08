شاهد.. درة في كواليس فيلم "يوم وليلة"

نشرت الفنانة درة فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت من خلاله، وهي فى كواليس فيلم يوم وليلة. وعلقت درة، على كواليس الفيلم قائلة: يوم وليلة من حياة مرفت ويوم وليلة من واقع حياة شخصيات فيلم يوم وليلة .. عندما تعكس السينما النفس البشرية في جمالها وقبحها وقوتها وضعفها وألمها الذي أصبح جزء من روتين الحياة اليومي. قائلة: يوم وليلة من حياة مرفت ويوم وليلة من واقع حياة شخصيات فيلم يوم وليلة .. عندما تعكس السينما النفس البشرية في جمالها وقبحها وقوتها وضعفها وألمها الذي أصبح جزء من روتين الحياة اليومي. وفيلم يوم وليلة، من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وبطولة كل من خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد أوتاكا، شادي أسعد. Advertisements وتدور أحداث الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

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