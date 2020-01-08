تعرف على موعد عرض فيلم "دماغ شيطان" لرانيا يوسف

استقرت شركة المنتجة لفيلم "دماغ شيطان" الذى تقوم ببطولته النجمة رانيا يوسف يوم 22 من شهر يناير الجارى موعد عرضه بجميع دور العرض السينمائي.

وتدور أحداثه حول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

ويشار أن فيلم "دماغ شيطان"،

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بطولة كلا من: رانيا يوسف، وباسم سمرة، وليد فواز، سلوى خطاب، عمرو عابد، نادية خيري، ياسر الزنكلوني، أشرف طلبة، علي شوقي، والوجوه الجديدة فتحي صقر، كامل الشافعي، أسامة عبدالله، وانتاج "فيلم أوف إيجيبت" للمنتج أيمن وأحمد عبد الباسط، وتأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل.

الجدير بالذكر إن رانيا يوسف يعرض لها حاليًا مسلسل "الآنسة فرح" وينتمي لنوع المسلسلات الكوميدية وتقوم فيه رانيا يوسف بدور والده أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة في أحد المطاعم، المسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم الشباب من بينهم أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، أحمد مجدي وغيرهم، الآنسة فرح من تأليف عمرو مدحت ومحمود عزت ومن إخراج أحمد الجندي.