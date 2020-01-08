ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهرها وهي تقوم بدفع زودها ​خليل التميمي​ الذي كان يجلس على كرسي متحرك أثناء تجولهما برفقة ابنتهما الصغرى في أحد مراكز التسوق.

وعلقت الفضالي على الفيديو فكتبت :"شوفتوا الزوجة الصالحة اللي تدز راجلها صح يا أبو عيالي، وهو ما رد عليه الأخير بالثناء قائلا: "أيوه صح"، واستطردت قائلة ”بدلنا الشيفت وطلبنا عربية عشان نوصل باكر نروح نشوف فيلم في السينما الحين تبديل شيفتات على ما نوصل".

واستهجن بعض متابعو الممثلة الكويتية هذا التعليق معتبرين أنها تقصدت الاستعراض كونها صورت زوجها وهو على كرسيه المتحرك كأنها تقوم بشيء لا يفعله أحد، إضافة إلى أن طريقة التصوير بدأت على زوجها وتواصلت تجاه ما ترتديه من ملابس وكأنها تستعرض الماركات التي ترتديها بحسب المتابعين.

يذكر أن التميمي زوج إلهام الفضالة كان تعرض لحادث سير أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه ومشاكل بالعمود الفقري وهو ما أجبره على أن يستخدم كرسيا متحركا إلى حين شفائه التام.



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كانت هذه تفاصيل خبر إلهام الفضالة تصدم متابعيها وهي تدفع بزوجها على كرسيه المتحرك -بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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