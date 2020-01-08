الأمير هاري وميغان ماركل يستقيلان من مهامهما الملكية..وهذه رسالتهما

ميرنا وليد - بيروت - أعلن دوقا ساسكس ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ استقالتهما من مهامهما كأعضاء في العائلة المالكة البريطانية معلنين أنهما ينويان أن يكونا مستقلين مادياً، وأنهما يعتزمان إطلاق جمعية خيرية قريباً، لكنهما سيواصلان تربية ابنهما على التقاليد الملكية، وسيبقيان يحافظان على دعمهما للملكة إليزابيث الثانية وواجبهما تجاهها ودول الكومنولث، وسيتنقلان جغرافياً بين المملكة المتحدة وأميركا الشمالية.

البيان صدر في صفحة الأمير هاري وميغان ماركل الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وجاء فيه :

"بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية ، اخترنا إجراء انتقال هذا العام في البدء في القيام بدور تدريجي جديد داخل هذه المؤسسة. نحن عازمون على التراجع كأعضاء "كبار" في العائلة المالكة والعمل من أجل أن نصبح مستقلين مالياً ، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة. بتشجيعك ، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية ، نشعر بأننا على استعداد لإجراء هذا التعديل. نخطط الآن لتحقيق التوازن بين وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية ، ومواصلة احترام واجبنا تجاه الملكة والكومنولث ورعايتنا. سيمكننا هذا التوازن الجغرافي من تربية ابننا على التقاليد الملكية التي وُلد فيها ، مع تزويد أسرنا أيضًا بالمساحة للتركيز على الفصل التالي ، بما في ذلك إطلاق كياننا الخيري الجديد. نتطلع إلى مشاركة التفاصيل الكاملة لهذه الخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب ، حيث نواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة ، ​أمير ويلز​ ، دوق كامبريدج وجميع الأطراف ذات الصلة. وحتى ذلك الحين ، يرجى قبول خالص شكرنا لدعمكم المستمر. "دوق ودوقة ساسكس.