ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة السورية ​كندة علوش​ عن استيائها من فبركة كلام عن لسانها لم تذكره خلال مقابلتها التلفزيونية مع ​منى الشاذلي​

ونشرت كندة صورة من المنشور الذي اقتطع فيه جزء من كلامها وتم تحوير الجزء الآخر، حيث جاء في الخبر المختلق بأنها قالت رداً على سؤال عن كيف أحببت ​عمرو يوسف​ :"منى الشاذلي سألت كندا علوش ازاي حبيتي عمرو يوسف ، قالتلها عمرو انسان زكي وطيب وحنين ووسيم بس مش دا اللي خلاني احبه، عمرو وثق فيا وأكنه بيعرفني من سنين وأكنه هوا اللي رباني..الثقة تقدر تخليكي تحبي أي حد..وقلة الثقة تقدر تخليكي تكرهي أي حد..بس الثقة دي ملقتهاش غير في عمرو وبس لأنه نسي الماضي وفكر في مستقبلنا".

وعلقت كندة على المنشور فكتبت :"ياريت للي بيألف كلام وحكم على لساني بس يرتقي شوي لا هاد أسلوبي ولا لغتي ولا صياغتي ولا أفكاري.. ممكن تبتعولي أساعدكم".

وانهال معجبو كندة عليها بالتعليقات التي عبروا فيها عن دعمهم لها وأن لا تلتفت لهذه الأقاويل، فكتبت أحدهم :"مترديش علي هذه النوعيه لانك مش محتاجه ان تبرري عن راي واحد او واحده جواهم حقد او ماجورين .. بس خلاص.."

فيما علقت أخرى :"انا بردو باسال جابوا الكلام منين ؟؟انا شوفت الانترڤيو وايه حكايه مابصش للماضي دي".

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كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش مستاءة من فبركة تصريح لها بخصوص زوجها عمرو يوسف-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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