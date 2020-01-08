تفاصيل عزاء شقيقة بيار رباط

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 من مصادر مقربة من الإعلامي ​بيار رباط​ أن مراسم دفن شقيقته بيا ستتم يوم الجمعة المقبل في 10 كانون الثاني المقبل بين الساعة العاشرة والساعة الواحدة ظهراً في أبرشية الروم الكاثوليك في طريق المتحف.

تقبل التعازي بعد الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه، ويومي السبت والأحد من الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً في صالون الكنيسة.

وكانت ​بيا رباط​ قد توفيت يوم أول من أمس الإثنين عن عمر لم يتجاوز الـ40 عاماً إثر ذبحة قلبية مفاجئة أصابتها في دبي حيث كانت تقيم، وتطلبت الاجراءات القانونية والطبية بعض الوقت من اجل نقل جثمان الفقيدة الى لبنان حيث ستتم الصلاة على راحة نفسها

من أسرة موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي من الزميل بيار رباط وعائلته، راجين الله ان يسكن الفقيدة فسيح جناته.