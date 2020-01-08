رسالة أخرى مؤثرة من محمد رشاد الى زوجته مي حلمي بعد فقدانها الجنين

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري ​محمد رشاد​ رسالة لزوجته الإعلامية ​مي حلمي​، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد فقدانها الجنين، حيث قال لها: "نصي التاني وحبيبتي اللي بتكمليني.. الحمد لله إنك بخير وفداكي كل الدنيا يلا بقى عايز ألف الدنيا معاكي".

وأعلن محمد رشاد منذ أيام عن خبر صدم جمهوره، أن زوجته الإعلامية مي حلمي بعد مرورها بأزمة صحية داخل أحد المستشفيات، ونشر صورة جمعته بزوجته، وعلق في إشارة إلى إجهاضها قائلا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا ييجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره، ربنا يشفيكى وتقومى بالسلامة".