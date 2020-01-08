تراند اليوم : إليسا تساند نانسي عجرم في أزمتها وتزورها في بيتها

الفنانة اللبنانية اليسا، زارت مواطنتها الفنانة نانسي عجرم في منزلها لمؤازرتها بعد قيام زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم بقتل سارق سوري الجنسية منذ أيام تسلل الى المنزل فجر الأحد الماضي.

كان “صدى البلد” ذكر أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت نقل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إلى مستشفى الحياة بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجه بنفس السلاح وقام بقتل اللص.