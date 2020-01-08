تراند اليوم : في لفتة إنسانية.. نانسي عجرم تعزي أهل السارق -شاهد

مرت الفنانة نانسي عجرم خلال اليومين الأخيرين بأزمة كبيرة، عقب اقتحام لص لمنزلها محاولًا سرقتها والوصول لغرفة بناتها، ‏ثم ‏سقوطه قتيلًا على يد زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، كما أثير الكثير من اللغط حول كون اللص المسلح كان يعمل في حديقة ‏المنزل، الأمر الذي نفاه أفراد الأسرة.‏

ردت نانسي عجرم في أول ظهور تليفزيوني بعد الحادث مع برنامج “ET بالعربي” على الفيديو الذي انتشر لوالدة القتيل والذي ‏تقول فيه إن ابنها كان يعمل بحديقة منزل نانسي عجرم يومين أسبوعيًا، وقالت نانسي إن هذا الأمر غير صحيح: “هو ما بيشتغل عنا ‏ونحنا ما بنعرفه”.‏

تابعت نانسي: “أكيد ما بنتمنى أنا ولا فادي ولا عيلتنا كلها اللي صار، وأنا من خلالكن بدي عزي أهله، بدي عزي والدته وزوجته”.‏

شكرت نانسي عجرم القضاء اللبناني الذي أكدت أنه أنصفهم، والأجهزة الأمنية المحترفة، كما شكرت الإعلام والصحافة لتقديرهم ‏خطورة الموقف ودقته واحترموا الخصوصية.‏

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أضافت نانسي عجرم: “ما بتمنى حدا يعيش التجربة اللي عيشناها بالبيت، بهاللحظات القليلة بس نحنا حسيناهم طوال، الولاد كانوا ‏بأوضهم نايمين، وعيوا الأولاد، ما شافوا بس سمعوا كل شي، ووعيوا وكان في مجال إنه حدا منهم تفتح باب الأوضة وتنصاب أو ‏تجي فيها رصاصة”.‏

وعن أصابتها بشظية في ساقها أكدت نانسي عجرم أن هذا هو أخر شيء شعرت به، من هول الموقف الذي مرت به، فقد اكتشفت الدم ‏على ساقها ولكنها لم تشعر كيف ولا متى أصيبت.‏

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام فجر أمس الأول، من قبل أحد ‏الأشخاص ‏ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة‎.‎

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من ‏إبعاد ‏ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي ‏الهاشم ‏فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر ‏من ‏القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية‎.‎‏ ‏